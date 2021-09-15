Водитель внедорожника, разъезжающего по пляжу Владивостока, стал фигурантом дела

Фото: принтскрин видео

Личность водителя, устроившего дрифт по пляжу, полному отдыхающих, установили сотрудники полиции и возбудили административное дело. Им оказался житель Якутска 1978 года рождения. Водитель сам пришел в ГИБДД с повинной: о своем розыске он узнал из СМИ.

По информации УМВД Приморья, в отделе лихач пояснил, что не хотел никому навредить, а инцидент на пляже был непредумышленным. Машина забуксовала, пытаясь выехать с берега. О том, что транспорт нельзя остановить у берега, водитель не знал. Полиция привлекла туриста к ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

В Приморье из Якутска гость приехал на отдых: живет он прямо на берегу в палатке.

Дорогой внедорожник распугал отдыхающих на пляже мыса Вятлина. Автомобиль буксовал по гальке, несколько раз съехал в море и едва не задавил загорающих людей. Возмущенные очевидцы сняли все происходящее на видео. Оно и утекло в соцсети и СМИ, после чего полиция организовала проверку.

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