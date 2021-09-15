Во Владивостоке белуха поприветствовала приморцев

Во время встречи с белухой люди не стали трогать животное Фото: Олеся КУВАТОВА

Жизнь у моря определенно имеет свои плюсы, так, например, отдых может превратиться во встречу с прекрасным морским существом. С жителями Приморья так и произошло. Прогуливаясь на яхте, они заметили резвящихся в воде белух, животные тут же подплыли к людям.

Отдыхающие не стали трогать белых красавиц, ведь уже не раз говорили о том, что это может навредить животным. Морским млекопитающим нужно учиться самостоятельно жить в море, не надеясь на какую-то помощь со стороны человека. Поэтому белухам просто помахали рукой, одна из них подплыла поближе, посмотрела на людей, отплыла на безопасное расстояние и махнула на прощание белоснежным хвостом.

Этим летом встречи с белухами стали частым явлением. Фотографии и видео с такими красивыми «свиданиями» разлетались по соцсетям особенно быстро во время аномальной жары. Редакция «КП-Владивосток» хотела бы напомнить еще раз, что этих животных трогать нельзя, только смотреть, так как от этого зависит жизнь этих красивых млекопитающих.

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