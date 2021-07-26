Смертельно опасные обнимашки: отдыхающие устроили фотосессию с белухой на пляже в Приморье

Люди отнеслись безответственно и к своей безопасности, и к животному. Фото: www.instagram.com/primorye_online

С приходом аномальной жары в Приморье местные жители устремились на пляжи. Интернет буквально пестрит контентом с отдыха в разных частях края. Нашлись среди многочисленных снимков и довольно необычные кадры – встречи с белухами. Обе показательные – как стоит себя вести с мормлеками и как поступать нежелательно, вернее, даже опасно.

Жизнь ради фото?

Увидев очаровательное создание, которое еще и с такой добротой относится к людям, отдыхающие популярного пляжа Волчанец кинулись обниматься с белухой. По словам очевидцев, для фото с красоткой выстроилась очередь. Животное вело себя не агрессивно, максимально приближаясь и даже позируя на камеру.

Кадры действительно удивительные, вот только специалисты считают, что такое поведение с животными для них смерти подобно. Дело в том, что чаще всего такую открытость к людям проявляют бывшие узники «китовой тюрьмы». Напомним, в тесных вольерах в бухте Средняя под Находкой томились 10 косаток и 90 белух. После многочисленных судебных слушаний владельцев обязали выпустить выловленных на продажу в Китай животных обратно в дикую природу. Часть страдальцев доставили в бухту Успения в Лазовский район, другую отвезли к мысу Перовского в Хабаровский край.

Однако даже спустя два года жители края то и дело встречают красавцев в Приморье, особенно часто под Находкой. «КП-Владивосток» неоднократно писала о призывах экологов не приближаться к животным и тем более не кормить их. Привыкшие к общению с человеком белухи и косатки таким образом выпрашивают еду, хотя должны научиться добывать пропитание самостоятельно. Кстати, для людей веселое плескание в воде с мормлеками тоже может быть небезопасно. Животное – есть животное, и что взбредет ему в голову, неизвестно.

Отдыхающие по очереди фотографировались с морским обитателем. Фото: www.instagram.com/primorye_online

Многие жители края отнеслись с должным скепсисом к фотосессии с белухой в поселке Волчанец.

«Ради фото всем плевать, что будет с животным дальше», «Дикие бы к людям не подплыли, это те, которых выпустили из тюрьмы», «А лапать обязательно? Говорят – нельзя», «Это животное зиму не переживет и все потому, что будет пытаться вернуться к людям. Нельзя их трогать и давать возможность общаться с человеком сколько раз уже об этом говорили?» – делятся мнениями в сети приморцы.

Можно просто созерцать

Вторая встреча с белухой произошла у берегов Владивостока. Свидетели поделились чудесными кадрами в сети, вызвав массу положительных эмоций у аудитории.

– Непередаваемые ощущения встретить белуху в акватории Токаревского маяка. Плыла прямо на катер, недалеко от пляжа, – с восторгом рассказали очевидцы.

Стоит отметить, что никто на катере не пытался догнать животное, отдыхающие не стали прыгать в воду ради памятных кадров, а лишь с воодушевлением наблюдали. Именно об этой модели поведения говорят специалисты. По словам председателя общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрия Лисицына, для безопасности животных также крайне важно соблюдение скоростного режима владельцами маломерных катеров. Передвигаясь на скоростных моторках можно не заметить белух, итог таких встреч может быть крайне печальным.

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