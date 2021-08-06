«Незабываемая встреча»: любопытная белуха присоединилась к «стае» саперов во Владивостоке

Белуха приняла людей на сапах в свой клан. Фото: www.instagram.com/makskozlen

Жителям Владивостока посчастливилось встретиться с игривой и любопытной белухой. Рандеву произошло в проливе Старка: любители сап-серфинга возвращались к берегу, как услышали непонятные звуки. Дроновод и любитель экстремального отдыха Максим поделился их впечатлениями от встречи.

– Мы возвращались в лагерь после неудачной попытки обойти на сапах остров Попова. Вдруг мы услышали всплеск воды в нескольких метрах, и что-то крупное и светлое приближалось к нам. Невольно вспомнились посты о тропических рыбах и страшилки про акул! – рассказывает Максим. – К нашему счастью, это оказалась белуха! Она была очень любопытной, слегка толкала сапы, подныривала под них, крутилась в воде, явно пытаясь играть с нами, плыла между сапов как в стае, это было очень круто!

Отметим, это далеко не первая встреча белух с людьми. Скорее всего, каждая из этих особей – бывшая узница «китовой тюрьмы». Животные привыкли к человеку, поэтому подплывает без страха. Отдыхающие зачастую выбирают крайне неправильную модель поведения – трогают руками, окружают плотным кольцом, кормят. Ничего этого делать нельзя, так как морским млекопитающим нужно научиться самостоятельно выживать в море и заботиться о себе. «КП-Владивосток» уже неоднократно рассказывала, что ученые бьют тревогу и просят ни в коем случае не приближаться к животным у которых появился второй шанс на нормальную жизнь в естественной среде обитания.

– Просто любуйтесь! Сохранность этого вида зависит от нас всех, – Максим также призвал всех быть внимательнее к белухам и не вмешиваться в их жизни.

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