Врачам и учителям приморского поселка Врангель дадут арендное жилье

Край привлекает в отдаленные села и малые города специалистов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врачей и учителей, которые приедут для работы в поселок Врангель, обеспечат жильем в аренду. Олег Кожемяко заявил об этом в четверг, 9 сентября, как сообщили в пресс-службе правительства края.

Глава Приморья встретился с жителями Врангеля – работниками предприятий поселка и города Находки. Прежде всего приморцы хотели узнать о ремонте дорог и инфраструктуры.

- Мы подтвердили, что в бюджете закладываем средства на дорогу во Врангель, внутри Находкинского городского округа, благоустройство общественных территорий, - сказал Кожемяко.

Он добавил, что жильем обеспечат бюджетных работников (врачей и учителей), которые приедут во Врангель для трудоустройства. Кожемяко поручил реализацию мэру Находки Тимуру Магинскому, обозначив, что жилье для медиков и педагогов должно быть уже в 2022 году.

Губернатор также сообщил, что для врачей построят арендное жилье в Дальнереченске. По информации пресс-службы правительства края, строить будут по дому в Дальнереченске, Лесозаводске, Лучегорске. Полученное готовое жилье через некоторое время аренды работники бюджетной сферы, включая врачей, смогут оформить на себя.

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