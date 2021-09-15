Крыши и фасады образовательных учреждений Владивостока отремонтируют, не мешая учебе

Во Владивостоке отремонтируют кровли и фасады в школах и детских садах. Фото: Олег УКЛАДОВ

В детских садах и школах Владивостока отремонтируют кровли, фасады, внутренние помещения или прилегающую территорию – работы напрямую зависят от нужд самих учреждений. Администрация города уже нашла подрядчиков, предварительно проведя 20 электронных аукционов. По поручению главы приморской столицы Константина Шестакова, на ремонт дополнительно выделено 100 миллионов рублей.

В ближайшее время начнется ремонт в первых пяти образовательных учреждениях Владивостока. Контракты уже заключили три школы и два детских сада. Так, обновленная кровля в течение двух месяцев появится в школах №№ 82, 68, 21 и детском саду № 179, а в садике № 160 заасфальтируют территорию.

По словам специалистов управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города, ремонт будут делать, стараясь не мешать учебному и воспитательному процессу.

– До всех подрядных компаний мы донесли информацию, что работы в учебных заведениях необходимо провести, максимально не мешая учебе, соблюдая все требования безопасности и обязательно устанавливая ограждения по периметру работ. Руководители школ и детских садов со своей стороны перенаправят потоки воспитанников, чтобы ребята были максимально отдалены от ремонтных работ, – отметили представители городской администрации.

Уже на следующей неделе планируется заключить контракты с остальными подрядчиками. Благодаря этому в школах №№ 20, 72 и детских садах №№ 186, 127 и 118 отремонтируют кровли. Обновленное уличное освещение и фасад появятся в детском саду № 80. В школе № 45 планируется заменить старые полы и отремонтировать потолки в коридоре первого этажа, а в школе № 66 обновят резиновое покрытие спортивной площадки. В детском саду №7 подрядчики заасфальтируют территорию и приведут в порядок покрытия детских площадок. Масштабный ремонт крыши намечен в школе № 83. Здесь за три месяца должны заменить кровли над всеми четырьмя блоками здания. Общая площадь работ – около 4500 квадратных метров.

Не остались без внимания и учреждения дополнительного образования. В центре развития творчества детей и юношества Первореченского района «Надежда» скоро заменят систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», глава города Константин Шестаков поделился, что в вопросах ремонта образовательных учреждений необходимо уходить от точечной работы к более системной. После встречи с представителями школ и детских садов он поручил специалистам профильных ведомств разработать программу по ремонту кровель и фасадов. Ведь именно этот вопрос сейчас больше всего волнует директоров. Все работы должны завершиться до конца года.

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