Больше ста арендных квартир получили бюджетные работники Уссурийска

Арендное жилье можно оформить на себя с Дальневосточной ипотекой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уссурийске работникам бюджетной сферы, врачам, педагогам, работникам культуры и силовых структур отдали ключи от 114 квартир. Новоселы получили ключи от жилья в микрорайоне «Радужный» - губернатор Приморья Олег Кожемяко вручил их лично.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, сданы два дома по адресам Теннистая аллея, 2, и Облачная, 1. Вторую часть – еще 114 квартир – сдадут жильцам до конца текущего года. Жилплощадь можно выкупить по льготной ипотеке, а сейчас они сдаются по ставке в 50% ниже рыночной:

- Объемы строительства арендного жилья будем увеличивать. Потребность в нем есть и в Дальнереченске, и в Лучегорске. Отмечу, квартиры уже сдаются с ремонтом, коммунальные платежи меньше. Через полгода квартиру можно оформить по «Дальневосточный ипотеке», - сказал Кожемяко.

Дома строятся также во Владивостоке, Артеме и Находке, в малых населенных пунктах. Специалисты медицины и образования, переехавшие в малые города и села, также получат недорогое арендное жилье в рамках госпрограммы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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