Во Владивостоке сдали первые 70 квартир недорогого жилья для педагогов, врачей, силовиков

Для нужд аренды реконструировали бывшее общежитие Фото: Правительство Приморского края

Ключи от квартир на Спиридонова, 11, сдали сотрудникам бюджетной сферы в пятницу, 17 сентября. Недорогое арендное жилье получили врачи, педагоги, медики и тренеры по новой программе правительства края.

Как сообщили в пресс-службе Приморья, сейчас дом на Спиридонова реконструирован, здание было общежитием ДВФУ. Жители получат «двушки» и «однушки» с ремонтом и удобной парковкой. Стоимость аренды существенно ниже рыночной – от 15 тысяч рублей в месяц, да еще и с правом выкупа по дальневосточной льготной ипотеке.

Первой в дом торжественно зашла кошка, а за ней в доме поселятся всего 72 семьи.

Ранее по программе «Арендное жилье» 114 квартир получили бюджетники Уссурийска. Такие дома возводятся в Находке, Большом Камне, селе Камень-Рыболов. Задача властей, как отметил глава края на торжестве, сдавать не менее 2 тысяч арендных квартир в год.

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