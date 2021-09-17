Константин Шестаков сделал выбор в голосовании за депутатов ГД РФ и ЗС ПК

Шестаков на шестом ВЭФ в сентябре 2021 года Фото: Администрация Владивостока

Глава дальневосточной столицы Константин Шестаков отдал свой голос в Хореографической школе ДВФУ на улице Фонтанной. Это 503-й избирательный участок.

В своем личном инстаграм-аккаунте глава города поделился, что каждый приморец должен отдать голос за то, что считает более правильным.

- Будущее нашего любимого города должно быть предсказуемым, понятным и светлым, - отметил Константин Шестаков.

Голосование идет в три дня: с 17 по 19 сентября, чтобы минимизировать риск заражения ковидом. Ранее «Комсомолка» писала, что губернатор края сделал выбор один из первых. Кожемяко голосует с 1982 года.

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