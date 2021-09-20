Синоптики Приморья объявили предупреждение из-за трехдневных ливней

У берегов ветер будет дуть со штормовой скоростью
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Служба Приморского гидрометцентра предупреждает жителей края о штормовом предупреждении. Из-за влияния циклона в Приморье пройдут сильные ливни длиною в три дня.
Атмосферный фронт будет взаимодействовать с циклоном, из-за чего выпадут сильные и очень сильные осадки с 21 по 23 сентября в разных районах края. «Комсомолка» писала об аналогичных предупреждениях от синоптика портала Маглипогода.
Самые интенсивные дожди пройдут в ночь с 21 по 22 сентября:
- На большей территории пройдут сильные (с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди (с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее), - уточнили в службе.
Южный ветер усилится до 20 м/с, а на побережьях юга Приморья составит до 28 м/с (штормовой показатель).
Вода в руслах рек поднимется почти до одного метра (0,5-0,8 м), по предварительным данным, это почти не грозит паводками и подтоплениями, однако опасность сохраняется.
Министерство ГОЧС региона просит жителей и гостей края проявлять осторожность. Специалисты рекомендуют отложить отпуск в участки дикой природы, рыбалку, а также приводят советы для соблюдения безопасности:
При угрозе подтопления необходимо:
– заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;
– уложить в рюкзак документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекарственные препараты;
– принять предупредительные меры – создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;
– очистить от мусора водосбросные канавы в районе вашего дома;
– закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;
– освободить подвалы от имущества и продовольствия;
– поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки;
– предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;
– заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.
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