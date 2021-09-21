Сильные пробки сковали дороги Владивостока из-за дождя

В Приморье объявлено штормовое предупреждение Фото: Милана СОКОЛ

На Владивосток обрушились сильные осадки, из-за которых начались сильные пробки на дорогах. Сервис Яндекс.Карты оценивает общую обстановку в городе на 3-4 балла, однако, согласно тем же онлайн-картам, весь центр окрашен в красный, а местами даже в бордовый.

Напомним, в Приморье объявили экстренное штормовое предупреждение из-за сильных осадков и бушующего ветра. По информации службы МЧС края, основной удар край примет ночью 21 сентября и утром 22 сентября. Выпадет до 50 мм осадков.

Краевые власти сообщают, что пока что шторм не вызвал серьезных сбоев в работе коммунальной инфраструктуры.

Общая обстановка в городе – 3-4 балла, но весь центр стоит Фото: Яндекс.Карты

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