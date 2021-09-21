Опальный бизнесмен Денис Сарана во Владивостоке выходит из портового бизнеса

Бизнес Дениса Сараны меняется Фото: Сергей БАЛАНОВ

Совладелец и член совета директоров «Владморрыбпорта» Денис Сарана принимает решение продать свои акции стратегическим инвесторам. Бизнесмену принадлежит около 47% акций. Параллельно с этим Арбитражный суд города Москва утвердил расторжение договора аренды между ФГУП «Нацрыбресурс» и ОАО «Владивостокский морской рыбный порт». Договор подразумевал аренду причальных стенок сроком на 49 лет, и немалую роль в согласовании этой важной аренды сыграл как раз Денис Сарана.

Представитель бизнесмена отметил, что за 15 лет работы в порте были достигнуты определенные цели и результаты.

«Мы решили продать часть активов, выйти из портового бизнеса и сосредоточиться на других проектах в Приморье», — заявил представитель Сараны.

Под другими проектами подразумевается деятельность в областях логистики, сельского хозяйства и строительства. Продажа акций бизнесмена запланирована на следующий год.

Ранее «КП-Владивосток» сообщала о том, что бизнесмена Дениса Сарану заключили под стражу до 15 мая. Позже стало известно, что его отпустили под домашний арест. Бизнесмена подозревают в контрабанде металлолома на сумму более 1 миллиарда рублей. Следствие считает, что группа лиц осуществила незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров – лома черных металлов с недостоверным декларированием. По подозрению в совершении преступления задержали четырех человек.

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