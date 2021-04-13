Известного бизнесмена Дениса Сарану отпустили из СИЗО Владивостока под домашний арест

Дениса Сарану перевели под домашний арест Фото: primorsky.ru

Известного во Владивостоке бизнесмена, задержанного по подозрению в незаконном экспорте лома черных металлов и уклонении от уплаты таможенных платежей, отпустили под домашний арест. Информацию об избрании новой меры пресечения "КП-Владивосток" подтвердил собственный источник, близкий к следствию.

Напомним, совладельца ОАО «Владивостокский морской рыбный порта» задержали 10 марта после обысков ФСБ в офисах компании. Дениса Сарану подозревают в уклонении от таможенных сборов и незаконном перемещение через государственную границу стратегически важных товаров – лома черных металлов. Сумма ущерба государству превышает 1 миллиард рублей.

Официально Сарана должен был находиться в СИЗО до 15 мая. Не исключено, что суд изменил меру пресечения после добровольного погашения части налогов. Член совета директоров ВМРП перечислил в казну 380 миллионов рублей, после проверок речь зашла о погашении еще 280 миллионов рублей. Стоит отметить, что в конце марта по факту контрабанды и уклонения от уплаты налогов было возбуждено 9 уголовных дел. При этом следствие считает, что вся схема проворачивалась не одним человеком, а организованной преступной группой. "КП-Владивосток" следит за развитием событий.

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