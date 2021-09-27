Строители керлинг-центра у Нагорного парка регулярно шумят по ночам во Владивостоке

Жители жалуются на точечную застройку по всему городу Фото: Милана СОКОЛ

Строители, «долбящие» по ночам на стройках, утомляют жителей города. Для владивостокцев это больная тема – очередной пост в социальных сетях опубликовали разгневанные приморцы дома на Шилкинской. На участке будет возведен керлинг-центр. Жители города тут же поддержали мнение авторов, сообщив о нарушениях тишины во многих точках города.

Строительство на Шилкинской началось в 8:00, однако трудовой день строителей по выходным может начинаться лишь с 10:00.

- По какой причине они не соблюдают режим тишины в выходные до 10 утра? - спрашивает житель.

- Та же беда со строительством «ЖК Видный». Долбят с восьми утра до девяти вечера каждый день. Иногда сам себя чувствуешь дятлом, - жалуются приморцы в комментариях.

Работы на Шилкинской. Фото: vdk_news

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