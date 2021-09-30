Во Владивостоке закрыты на карантин 4 группы в детсадах и 17 классов

Новая волна коронавируса в руках граждан - сообщили в правительстве края Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за опасности коронавирусной инфекции во Владивостоке закрыли четыре группы в двух детских садах: №32 и 175. Учащиеся 17 классов переведены на онлайн-обучение. Это 15 образовательных учреждений.

По информации пресс-службы мэрии города, классы закрыты в школах №2,11,13,26,28,39,44,52,56,70,71,72,82, в лицее №41 и в первой гимназии.

Во Владивостоке 105 человек за 28 сентября заразились коронавирусом. В Приморском крае за неделю число заболевших колеблется от 200 до 230 человек.

За нарушение масочного режима составлено 10 «административок» - по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

«Комсомолка» писала, что в Приморском крае стартовала кампания по ревакцинации. Все привившиеся более полугода назад могут поставить прививку снова. В пресс-службе правительства Приморья уточнили, что единой нормы антител для защиты от вируса нет, поэтому ревакцинация необходима.

Более того, через меньше чем две недели специалисты ожидают четвертую волну коронавируса.

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