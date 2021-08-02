Какие опасные морские животные могут появиться в Приморье из-за аномальной жары

Уже сейчас у берегов Приморского края можно встретить акул и тропических рыб. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Аномальная жара в Приморье продолжает бить температурные рекорды. Синоптики заявили, что после двухнедельного господства антициклона вода в море прогрелась до рекордных показателей: +28 С°. Такого не было за всю историю метеонаблюдений в Приморском крае. Жители и гости края заполонили пляжи. Впрочем, не только люди рады теплой воде. Все чаще и чаще появляются сообщения о том, что в прибрежных водах замечены акулы, медузы и даже тропические рыбы. Ученые рассказали, какие еще опасные морские обитатели могут появиться в Приморском крае из-за аномальной жары, и могут ли они представлять реальную опасность для человека?

По мнению океанологов, нет ничего удивительного в том, что в летний период в водах Приморского края можно увидеть представителей тропиков и субтропиков. Они и раньше появлялись здесь, но в гораздо меньшем количестве.

- Залив Петра Великого необычен тем, что в нем можно увидеть животных как из относительно холодных вод, так и животных с юга, тропиков и субтропиков в летний период. Конечно, обычно увидеть всех представителей достаточно сложно. Холодноводные будут находиться глубже, в то время как тепловодные будут, наоборот, у поверхности. Сейчас у нас сложилась такая уникальная возможность, когда мы можем увидеть у берега виды, которые приходят к нам с юга, их стало гораздо больше. Например, корифена уже отмечена в наших водах. Конечно, она заходила к нам и раньше в небольших количествах. Те же спинороги, фугу для нас не что-то новое, их мы тоже периодически наблюдаем в заливе, - говорит кандидат биологических наук, заместитель директора Института биологии моря ДВО РАН по научной работе Дмитрий Питрук.

Специалисты уверены, что не стоит опасаться того, что в водах Приморского края могут появиться морские ядовитые змеи. Рыбы плавают на гораздо большие расстояния, чем змеи, которые в основном обитают на коралловых рифах. Именно поэтому вероятность встретить их в водах Приморья стремится к нулю.

Ихтиологи, в свою очередь, предупреждают, что из-за аномальной жары в акватории Владивостока могут появиться белые акулы. Во всяком случае, существует такая вероятность.

- Это вполне реально. Поэтому в морском заповеднике и, особенно в месте скопления тюленей, я бы не рекомендовал купаться. На людей могут напасть тигровые и белые, хоть это и большая редкость, ведь акула не нападет на объект меньше ее по размеру. Именно поэтому на традиционных пляжах Ливадии и в районе Шаморы из-за мелководья вероятность встречи опасного хищника почти исключена, опасность представляют дикие пляжи, - говорит кандидат биологических наук, директор некоммерческой экологической организации ДВМЭОО «Зелёный крест» Константин Дроздов.

На сегодняшний день в крае не зарегистрировано ни одного случая обнаружения таких акул. Встречаются лишь небольшие сельдевые акулы, которые не представляют опасности для человека. Вместе с этим стоит ожидать повышенной активности медуз на побережье. Уже сейчас можно встретить красных цианей, ропилем, разноцветных аурелий, и, конечно, маленьких крестовиков, которые могут ужалить человека.

Помимо того, что аномально-теплое море в Приморском крае может стать временным приютом для тепловодных видов, представляющих угрозу человеку, есть и опасения относительно того, что от этого явления может пострадать наша местная фауна. Может ли случиться так, что будет нарушено морское биоразнообразие Приморского края? Ученые не спешат бить тревогу, и вот почему.

- Никакого особого вреда эта аномальная жара не принесет нашему морскому биоразнообразию. Холодноводные виды попросту уйдут на глубину, туда, где им комфортнее. Проникновению на относительно большую глубину теплых вод препятствует термоклин – слой температурного скачка. Кстати, такая погода не повлияет и на биоразнообразие в озере Ханка, так как там представлены тепловодные виды. Не повлияет жара и на нерестящиеся виды рыб. Но в любом случае это очень интересное явление, его нужно изучать для более детального понимания, ведь в природе все циклично, а одно зависит от другого, - говорит Дмитрий Питрук.

ПО ТЕМЕ

«Такого не было никогда!»: в Приморье установлен рекорд по температуре моря

Синоптики заявили, что такое произошло впервые за всю историю метеонаблюдений (подробности...)

Тропическая рыбка махи-махи попалась на крючок в Приморье

Это вид лучеперых рыб, обитающий в тропических и субтропических водах (подробности...)

«Как будто в руке разорвалась граната»: как распознать, что вы стали жертвой медузы или змеи

Достаточно ли домашней аптечки в случае укуса и почему мстить своим обидчикам - плохая идея, рассказал главный токсиколог Приморья (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14