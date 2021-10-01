1 октября не сможет порадовать Приморье приятной погодой

На улице уже довольно зябко, особенно по утрам Фото: Василий Вахрин

1 октября погоду в Приморье определяет фронтальный раздел. Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +14 ... +19°С, информирует портал «Примпогода».

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +16 ... +18°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +17 ... +19°C.

В Находке переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +18...+20°C.

Кстати говоря, ожидается, что 3 и 4 октября Приморье могут накрыть дожди, так как вечером в воскресенье к региону подойдут фронтальные разделы с северо-восточных китайских территорий – они снова принесут осадки и небольшое похолодание. Местами начнутся дожди, но слабые.

Именно с октябрем в Приморье придет устойчивая по-настоящему осенняя погода.

ПО ТЕМЕ

Дожди из Китая вновь накроют Приморский край 3 и 4 октября

Наибольшее количество осадков выпадет в понедельник (подробнее)

Дожди в Приморье принесут похолодание

С октябрем в край придет устойчивая осенняя погода (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03