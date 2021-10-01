Во Владивостоке главный ГИБДДшник-взяточник попал в СИЗО

Архив «КП» Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дело ГИБДДшников-взяточников получило продолжение – всем восьми участникам преступной группы избрали меру пресечения. Об этом ходатайствовал следователь, ведущий дело, информирует следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Так, суд избрал меру пресечения 30 сентября. Сбежавшего, а затем пойманного начальника МЭО ГИБДД УМВД РФ по Приморью отправили в СИЗО, вместе с ним еще четыре человека. Три фигуранта уголовного дела сейчас под домашним арестом.

Напомним, в отношении этих восьми человек подозреваются в двух эпизодах получения взяток за успешную сдачу экзаменов и получение водительских удостоверений, это пункт «а» часть 5 статьи 290 УК РФ. Они получили 50 и 65 тысяч рублей. Следователи предполагают, что преступления были совершены с 2018 года по 14 апреля 2021-го. Главный подозреваемый – начальник межэкзаменационного отдела ГИБДД задумал подзаработать и привлек своих подчиненных и нескольких посредников. Когда стало известно о преступлениях, и в Госавтоинспецию нагрянули следователи и оперативники УФСБ РФ по Приморью, начальник МЭО ГИБДД Александр Белов сумел скрыться. В тот же день его задержали.

Расследование уголовного дела продолжается.

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