3 октября в Приморье ожидаются дожди, грозы, ветер до сильного

Погоду в регионе определяют фронтальные разделы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

3 октября погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. Небольшой, местами умеренный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер южный умеренный до сильного, местами сильный. Температура воздуха +16...+21°С, передает портал «Примпогода».

Во Владивостоке облачно, с середины дня небольшой, временами умеренный дождь. Возможна гроза. Ветер южный сильный. Температура воздуха +17... +19°С.

В Уссурийске облачно, во второй половине небольшой дождь. Ветер южный сильный. Температура воздуха +17...+19°C.

В Находке облачно, во второй половине небольшой, временами умеренный дождь. Возможна гроза. Ветер южный слабый, во второй половине умеренный до сильного. Температура воздуха +18...+20°C.

Напомним, ожидается, что 3 и 4 октября Приморье могут накрыть дожди, так как вечером в воскресенье к региону подойдут фронтальные разделы с северо-восточных китайских территорий – они снова принесут осадки и небольшое похолодание. Местами начнутся дожди, но слабые.

Именно с октябрем в Приморье придет устойчивая по-настоящему осенняя погода.

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