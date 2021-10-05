Мэр Владивостока раскрыл дальнейшую судьбу рухнувшего накануне моста

Кусок пролета моста упал прямо на дорогу. Фото: www.instagram.com/dps_kontrol125rus

Глава Владивостока в видеообращении к жителям города рассказал о работах по ликвидации последствий обрушения железнодорожного моста в районе Спортивной на проезжую часть.

- На место прибыли специалисты, они осмотрели верхнюю часть мостового перекрытия, признали ее условно возможной к дальнейшей эксплуатации. Мы ее установили на место, вызвали 50-тонный кран и поправили эту часть моста. Мы поговорили с коллегами из РЖД о дальнейшей судьбе упавшего перекрытия. Коллеги из РЖД нашли возможность в Хабаровске отлить аналогичную часть и привезти ее во Владивосток, это займет от двух до четырех недель, сейчас сказать точнее сложно. На обеспечение железнодорожным сообщением существенным образом разрушение этого моста никак не скажется, есть дублирующие связи. Движение под мостом открыто, - рассказал Константин Шестаков.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», вечером в понедельник груженый трал буквально снес часть железнодорожного виадука. Водитель, судя по всему, не убедился в габаритах перевозимого груза. Момент ЧП попал на видео.

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