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Владивосток4 октября 2021 15:45

Мэр Владивостока записал обращение к жителям города с места обрушения моста

Специалисты стараются освободить проезд, но пробок не миновать
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Глава Владивостока приехал на место ЧП.

Глава Владивостока приехал на место ЧП.

Фото: принтскрин видео.

Глава Администрации Владивостока побывал на месте обрушения железнодорожного моста в районе станции «Гайдамак». Константин Шестаков рассказал о случившемся и обратился к жителям города с просьбой искать пути объезда, пока на аварийном участке ведутся работы.

– Нахожусь на месте происшествия в районе Луговой. Здесь произошло частичное повреждение железнодорожного моста. Никто не пострадал. Движение автотранспорта на участке частично перекрыто. Просьба к водителям: пожалуйста, используйте альтернативные маршруты, в том числе через Золотой мост, – записал видеообращение мэр Владивостока.

Константин Шестаков рассказал о ходе работ и посоветовал искать пути объезда
Видео: www.instagram.com/kv.shestakov

Как отметил Константин Шестаков, с базы муниципального предприятия «Содержание городских территорий» уже выдвинулся кран, чтобы убрать упавшие части сооружения с дороги.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», груженый трал буквально снес часть железнодорожного виадука. Водитель, судя по всему, не убедился в габаритах перевозимого груза. Момент ЧП попал на видео.

Из-за происшествия оказалось сковано автомобильное движение на всех прилегающих улицах. Очевидно, что пробки сохранятся пока мост не восстановят. Также нарушено движение грузовых поездов по 5-му пути. В подробностях происшествия еще предстоит разобраться специалистам, сейчас же основная задача – освободить проезд. В это время рабочие продолжают демонтировать элементы с упавшего пролета.

На месте обрушения работают сотрудники РЖД и представители мэрии
Видео: www.instagram.com/kv.shestakov

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Происшествия: ЧП