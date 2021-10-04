Мэр Владивостока записал обращение к жителям города с места обрушения моста

Глава Владивостока приехал на место ЧП. Фото: принтскрин видео.

Глава Администрации Владивостока побывал на месте обрушения железнодорожного моста в районе станции «Гайдамак». Константин Шестаков рассказал о случившемся и обратился к жителям города с просьбой искать пути объезда, пока на аварийном участке ведутся работы.

– Нахожусь на месте происшествия в районе Луговой. Здесь произошло частичное повреждение железнодорожного моста. Никто не пострадал. Движение автотранспорта на участке частично перекрыто. Просьба к водителям: пожалуйста, используйте альтернативные маршруты, в том числе через Золотой мост, – записал видеообращение мэр Владивостока.

Как отметил Константин Шестаков, с базы муниципального предприятия «Содержание городских территорий» уже выдвинулся кран, чтобы убрать упавшие части сооружения с дороги.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», груженый трал буквально снес часть железнодорожного виадука. Водитель, судя по всему, не убедился в габаритах перевозимого груза. Момент ЧП попал на видео.

Из-за происшествия оказалось сковано автомобильное движение на всех прилегающих улицах. Очевидно, что пробки сохранятся пока мост не восстановят. Также нарушено движение грузовых поездов по 5-му пути. В подробностях происшествия еще предстоит разобраться специалистам, сейчас же основная задача – освободить проезд. В это время рабочие продолжают демонтировать элементы с упавшего пролета.

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