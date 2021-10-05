Прокуратура Приморья установит причину обрушения моста во Владивостоке

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Приморская транспортная прокуратура проводит проверку по факту обрушения железнодорожного моста во Владивостоке в районе улиц Луговая-Спортивная. Кусок пролета упал прямо на дорогу – к счастью, никто не пострадал.

Железнодорожный виадук задел трал, который перевозил экскаватор. Судя по всему, водитель не рассчитать расстояние до моста. На место тем же вечером выехал мэр города Константин Шестаков.

В результате столкновения произошел сдвиг железобетонной плиты железнодорожного пути с последующим обрушением на дорожное полотно, - сказано в сообщении краевой прокуратуры.

После проверки ведомство вынесет решение и привлечет виновных к ответственности.

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