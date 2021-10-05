Чекунков подтвердил, что ВЭФ, возможно, перенесут из Владивостока

Чекунков в гостях Радио КП (из архива) Фото: Сергей БАЛАНОВ

Восточный экономический форум (6+), который с момента создания ежегодно проходил во Владивостоке, может поменять площадку и даже проходить в нескольких местах. Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Как сообщили РИА Новости, Чекунков заявил о возможности в будущем провести ВЭФ за пределами дальневосточной столицы.

Ранее свои притязания высказал Михаил Дегтярев. Губернатор Хабаровского известен резкими высказываниями в сторону Владивостока: не раз Дегтярев сообщал о несправедливом положении Хабаровска и о том, что статус столицы Дальнего Востока перенесли незаслуженно.

Дегтярев указал даже ориентировочные сроки – 2024-2025 год. Время главе Хабаровского края нужно для подготовки: постройки гостиниц, экспоцентра.

ВЭФ проходит во Владивостоке с 2015 года, кроме пандемийного 2020 года, столица ДФО принимала деловое мероприятие ежегодно.

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