Современные теннисный зал и школа гимнастики откроются в центре Владивостока

Новый зал откроется после ремонта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Владивостока намерена привести в порядок спортзал бывшего Тихоокеанского государственного экономического университета на Океанском проспекте, 19. Помещения не использовались 8 лет, поэтому требуется комплексный ремонт. Мэрия уже заключила договор на передачу объекта в муниципальную собственность. После реконструкции планируется, что здесь будут заниматься воспитанники школы гимнастики Владивостока и федерация настольного тенниса.

– Только в июле этого года удалось заключить договор на передачу здания в муниципалитет для приведения его в нормативное состояние, чтобы в дальнейшем здесь смогли заниматься наши спортивные учреждения, – поделился Валерий Курочкин, заместитель начальника отдела физкультурно-спортивной работы управления физической культуры и спорта администрации Владивостока.

Площадь помещений составляет больше 2500 квадратных метров. Сейчас специалисты готовят техническое задание для их комплексного обследования. Чтобы организовать полноценный тренировочный процесс, нужно модернизировать не только спортивный зал, но и душевые с раздевалками. Помимо этого, необходимо отремонтировать фасад и кровлю, а также благоустроить прилегающую территорию.

Просторное помещение планируется полностью модернизировать. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Для занятий спортивной и художественной гимнастикой планируется закупить новое оборудование. Как рассказала директор спортивной школы по гимнастике Екатерина Мунирова, в новом зале будут заниматься дети, начиная от младшей и средней групп подготовки до взрослых.

– Зал светлый, с вентиляцией, а новое оборудование – ковры и спортивные снаряды – позволит готовить детей для большого спорта, – отметила специалист.

Ремонт ждет и зал для настольного тенниса. Его сделают современным, с новой отделкой, комфортными раздевалками и душевыми.

– У нас занимаются дети от 6 лет и взрослые, ежедневно около 60 человек. Проводим различные соревнования, в том числе с участием спортсменов из других стран. Очень будем рады ремонту и готовы проводить соревнования различного уровня, – поделился президент федерации настольного тенниса Дмитрий Кирьянов.

«КП-Владивосток» уже неоднократно писала, что развитию спорта в столице Приморья уделают большое внимание. За популяризацию активного образа жизни выступает глава города Константин Шестаков. Во Владивостоке проходят различные соревнования, открываются новые спортивные учреждения. Так, совсем недавно начала работу академия «Динамо» имени Льва Яшина, занятия в ней проходят на бесплатной основе.

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