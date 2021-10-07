Снова очереди к водовозам. Очередной «фонтан» из-за порыва трубы бьет на Адмирала Горшкова во Владивостоке

В комментариях шутят, что фото сделано на кнопочный телефон. Фото: dps_controlnews

Во Владивостоке в микрорайоне Снеговая падь вечером 6 октября забил «фонтан» из-за предположительного порыва трубы. На кадрах очевидцев видно, что струя достигает около трех метров – записью делятся в соцсетях.

- И это уже далеко не первый раз! Завтра опять весь район будет без воды. А виной всему строящийся ЖК по соседству. Который ведёт стройку круглые сутки, – гласит сообщение автора.

О причастности долгостроя судить сложно, однако это и вправду не первый «фонтан». Весной 2020 года был один из самых ярких примеров – струя воды после достигала высоты многоэтажки.

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