Неизвестные вновь уничтожили сердце Владивостока

«Я люблю Владивосток» – популярное место для фотографий Фото: Дарья НАУМЕЦ

Любимую многими стелу «Я люблю Владивосток» в очередной раз разбили неизвестные. Сейчас место арт-объекта на набережной Спортивной гавани пустует – обломки увезли.

– По имеющейся информации, объект забрали городские службы, так как он был разбит. Сейчас решается вопрос его ремонта, – сказали корреспонденту «КП – Владивосток» в пресс-службе городской администрации.

Пропажу заметил журналист и блогер Александр Хитров. Фотографию с пустующей подставкой он опубликовал у себя в Инстаграме. Белая платформа одиноко покоится на береговой линии, а над ней фраза: «Все? Владивосток больше не любят?»

Отметим, что арт-объект появился в начале лета 2018 года. И всего через месяц, на День ВМФ, хулиганы умудрились разбить фотозону. Вскоре стелу вернули на место. Бывали и другие случаи – когда сердце становилось белым, со странными подтеками.

Кстати говоря, это не самая громкая история, связанная с вандалами. В 2019 году весь Владивосток потрясла ситуация с Поти. В ноябре того года на Алеутской, 33, появился новый арт-объект – отпечатанная на 3D-принтере собака породы акита-ину. Но не прошло и месяца, как на милого пластмассового пса начали нападать вандалы. В итоге все дошло до того, что фигуру владивостокского Хатико и вовсе похитили. Вскоре, конечно, скульптуру нашли, но в весьма необычном месте – в речке Объяснения. После этого пса отреставрировали и начали убирать на ночь.

Вернут ли Владивостоку его сердце? Фото: Александр ХИТРОВ

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