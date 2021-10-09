Теплые осенние дни в Приморье надолго не задержатся – синоптики

Взят курс на глубокую осень Фото: Дарья НАУМЕЦ

В Приморье вернулось тепло, но обольщаться и убирать подальше теплые пальто не стоит, так как благодатная осенняя погода продержится недолго. Как рассказала «КП – Владивосток» главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова, край постепенно уходит в глубокую осень.

Холода и дожди ушли из Приморья, вместо него сейчас в регионе господствует теплая воздушная масса, вот только приятные дни уже совсем скоро вновь покинут край. Как отметила Парфенова, тепло будет лишь до 12 октября, после в край вторгнется антициклон – ночью будет от -5 до +5 в разных районах, днем до +14.

Выходные в середине месяца принесут похолодание, оно начнется 16 октября, в субботу. Температура днем упадет на 5-7 градусов и составит всего +7…+9, ночью обещают +3 максимум.

17 октября прогнозируется сильный ветер, до 15-20 метров в секунду. По Приморью ожидаются грозы, с меньшей вероятностью будет греметь и во Владивостоке.

До 20 октября серьезных циклонов не ожидается.

– Мы постепенно уходим в более глубокую осень, но пока без ярких скачков, – подчеркнула Парфенова.

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