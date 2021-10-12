В Приморье растет число заболевших тяжелой формой Covid-19

Портрет пациента с коронавирусом молодеет - чаще болеют здоровые люди младше 30 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье количество людей с бессимптомным коронавирусом снизилось на 19,8%, сообщили в Роспотребнадзоре Приморья. Однако число больных с симптомами острых респираторных инфекций и внебольничных пневмоний увеличивается.

По информации ведомства, наибольший процент заболевших отмечают среди трудоспособного населения. Среди работающих жителей Приморья больше всего заболевают те, чья работа связана с частым общением с другими людьми. Это банковские работники, специалисты сферы обслуживания, образования, здравоохранения и транспорта.

- Рост заболеваемости профессиональных групп на прошедшей неделе составил в сфере торговли 9%, в образовании – 28,6%, в сфере услуг, культуре и досуга – в два раза, на транспортных предприятиях – в три раза, - сообщила Татьяна Детковская, глава приморского Роспотребнадзора.

Также глава территориального управления Роспотребнадзора отметила, что показатели вакцинации по Приморью не дают сформировать коллективный иммунитет. В Приморье для формирования коллективного иммунитета планировали привить 60% от населения старше 18 лет. Однако к середине октября 2021 года первую прививку сделали около 30% жителей, последнюю — около 25%. Молодежь от прививки чаще отказывается.

- Охват законченной иммунизацией в системе образования – 37,6%, на транспорте – 32,5%, среди работников организаций по предоставлению услуг – 55,8%, в здравоохранении – 68,4%, - рассказала Татьяна Детковская.

Накануне «Комсомолка» писала, что власти Приморья готовят проект, по которому вход в общественные места будет возможен приморца только при наличии QR-кода о пройденной вакцинации.

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