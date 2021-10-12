Глава Приморья: «Властям не скрыть кровоточащую проблему»

Эфир прошел во вторник, 12 октября Фото: Вадим ПОПОВ

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края, в эфире на радио «КП-Владивосток» высказался о властях муниципалитетов. Он подтвердил, что от краевых властей иногда скрывают проблемы. Однако все тайное, по словам Кожемяко, в итоге все равно становится явным.

- Мы живем в открытом информационном поле. Проблему, если она есть, скрыть сейчас сложно, особенно если она кровоточащая.

Глава региона добавил, что ответственным за муниципалитеты лучше быстрее реагировать на проблему, а не замалчивать и ждать, пока она вырастет в какую-то информационную бомбу – ведь социальные сети осветят все быстрее.

Глава края побывал в гостях на радио «Комсомольская правда» утром 12 октября. Напомним, губернатор прокомментировал обязательную вакцинацию и строительство Спутника.

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