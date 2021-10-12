Правительство Приморья: «У непривитых пожилых 80% летальных исходов при COVID-19»

Приморцев приглашают пройти диспансеризацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 60% приморцев госпитализированных из-за коронавируса — люди старше 60 лет. Именно пожилые граждане являются самой уязвимой к болезни группой. Медики призывают жителей Приморья пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя и окружающих.

По словам главного врача госпиталя для ветеранов (ставшего ковид-госпиталем) Ольги Агеевой, в учреждении прошли лечение более 1,5 тысячи человек. 39 человек из них прошли два этапа вакцинации. Это около 2% от числа пациентов. Летальные исходы в 80% случаев приходятся на тех, кто не делал прививку против коронавируса. Привитые пациенты успешно прошли лечение и выписались из госпиталя.

- 80 % неблагоприятных исходов – у лиц старше 80 лет, - сообщала Агеева накануне.

В пресс-службе правительства отметили, что COVID-19 тяжело переносят пожилые, у которых имеются патологии. Речь об онкологии, сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях дыхательной системы. Туда же относится лишний вес, гипертонию.

В Приморье с 1 июля проведут углубленную диспансеризацию для пациентов, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме и имеют хронические заболевания. Такие пациенты приглашаются на осмотр в первую очередь.

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