Фигурантами уголовного дела станут должностные лица администрации Владивостока из-за нападения собаки

Из архива КП Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Стая собак в районе домов на Нейбута терроризирует жителей. Очередно нападение произошло 10 октября. Возле дома на Нейбута, 30, собаки налетели на второклассницу, когда она возвращалась со школы домой – в СКР Приморья уточнили, что ответственность за это несут должностные лица администрации города. Возбуждено уголовное дело.

Девочка отделалась сильным ушибом, синяками и легкой раной колена, однако для юной потерпевшей это огромный стресс. Дети теперь боятся ходить в школу, писали жители в социальных сетях.

Ответственным грозит дело по статье ч.1 ст.293 УК РФ (Халатность). Допрашиваются свидетели и устанавливаются обстоятельства.

«Комсомолка» писала, что безнадзорные псы – головная боль для города. В ответ на «бездействие» власти во Владивостоке все чаще орудуют догхантеры.

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