1200 приморцев скончались 14 октября от Covid-19

Оперативные данные на 14 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние обновленные данные по Covid-19 в Приморье опубликовал оперативный штаб региона. По состоянию на 14 октября заболели еще 223 человека, всего же с начала пандемии заразу подхватили 71 953 жителя нашего края.

Выздороветь за последние сутки сумели 258 пациентов больниц, это на 50 меньше, чем днем ранее. Всего же с болезнью справились 64 104 приморца.

Скончались от инфекции четыре человека за сутки, накануне погибли шесть примоцев. Всего же болезнь унесла жизни 1 200 заболевших.

Всего сейчас на лечение находится 6 649 приморцев.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привиты 437 073 жителя региона. Это 23,1% от всех проживающих на территории края, при этом надо привить 80% населения, чтобы создать коллективный иммунитет.

Стоит напомнить, что этого недостаточно, поэтому региональные власти приняли решение ввести обязательную иммунизацию для работников более 20 отраслей. Полный перечень можно посмотреть здесь.

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