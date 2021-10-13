Или право имею? Приморский юрист рассказала, могут ли уволить человека за отказ от вакцинации

Прививаться или увольняться? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работников более чем 20 отраслей в Приморье обязывают привиться от коронавирусной инфекции. Такое решение принято из-за приближения четвертой волны заболевания, так как в регионе до сих пор нет коллективного иммунитета. Однако не все жители региона торопятся исполнять новое обязательство, при этом работу терять люди так же не хотят. Известный адвокат из Приморья Галина Антонец объяснила, могут ли уволить человека за отказ от вакцинации.

В первую очередь эксперт подчеркнула, что работодатель не имеет права прощаться со своим сотрудником за неисполнение обязательства.

– Не могут ни уволить, ни наложить дисциплинарное наказание, выговор и так далее. В настоящее время действующая редакция закона предусматривает только добровольную вакцинацию. Даже если работник занимает должность, которая предусматривает допуск и осуществление трудовых функций возможен только после прохождения вакцинации, его и в этом случае уволить не могут. Могут отстранить от работы с сохранением рабочего места, но без сохранения заработной платы, – подчеркнула юрист.

Полный список отраслей, сотрудники которых должны привиться до 15 декабря уже вторым компонентом вакцины, можно посмотреть здесь.

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