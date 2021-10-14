Приморскстат: полет на самолете дешевле на 7%, стоимость хостела – на 12%

Из архива КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приморскстат опубликовал отчет индекса потребительских цен в сентябре. Он составит 100,5% к предыдущему месяцу, с начала года индекс составляет 104,6%. Выросли цены на рыбу и мясо, подорожали автомобили, однако упал спрос на многие услуги – а за ним и цены.

Полет на самолете в сентябре-октябре обойдется дешевле на 7%, в поездах – на 15%. На 8% стоимость своих услуг снизили дома и пансионаты, а стоимость проживания в хостеле снизилась на 12%.

Напомним, накануне правительство объявило о возвращении субсидированных авиаперевозок. На льготные авиабилеты было направлено 5 миллиардов рублей. Помимо существующих маршрутов, по которым можно купить субсидированный билет, власти добавили Читу и Якутск. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Более того, в ДФО начала работу Единая дальневосточная авиакомпания, это позволяет сделать доступными перелеты на территории Дальнего Востока. Авиакомпания должна стать фактором социально-экономического развития, сообщал ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он отметил, что компания будет способствовать улучшению жизни дальневосточников, так как упростит связь между регионами. Сеть объединит в себе 535 маршрутов, в том числе 100 межрегиональных и 435 местных.

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