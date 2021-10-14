Минздрав Приморья опросил студентов-медиков, чтобы узнать актуальные для них меры поддержки

Фото: пресс-служба правительства ПК

Цикл встреч со студентами ТГМУ организовала глава Минздрава Приморья Анастасия Худченко. Главная цель мероприятий – привлечь кадры в медицину региона и сообщить о новых и существующих мерах поддержки. В среду, 13 октября, опросили первую фокус-группу студентов – чтобы выявить их пожелания для дальнейшей работы.

- Анализ анкет реальной фокус-группы покажет, насколько реализуемые региональные меры социальной поддержки востребованы. Возможно их необходимо адаптировать под ожидания и потребности молодых специалистов, - сообщила Анастасия Худченко.

На встрече с Худченко студенты интересовались условиями в районах, возможностями карьерного роста и целевой ординатуры.

Всего запланировано 23 мероприятия. На первой встрече министр рассказала также о развитии госздравоохранения и новых изменениях на рынке труда.

В сентябре о новых мерах поддержки для медиков рассказывал Олег Кожемяко. В первую очередь, арендное жилье дадут приезжим медикам во Врангеле и в Дальнереченске. По информации пресс-службы правительства края, строить будут по дому в Дальнереченске, Лесозаводске, Лучегорске. Полученное готовое жилье через некоторое время аренды работники бюджетной сферы, включая врачей, смогут оформить на себя.

Льготы на жилье медики смогут получить в рамках программы «Земский доктор» - доктора, переехавшие в отдаленные районы для работы, могут рассчитывать на подъемную сумму до двух миллионов рублей.

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Медработникам, решившим переехать в отдаленные районы края, также предоставят жилье (подробнее..)

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