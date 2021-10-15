Больше 300 приморцев победили Covid-19 за 15 октября

Оперативные данные на 15 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние обновленные данные по Covid-19 в Приморье опубликовал оперативный штаб региона. По состоянию на 15 октября заболели еще 227 человек, всего же с начала пандемии заразу подхватили 72 180 жителей нашего края.

Выздороветь за последние сутки сумели 302 пациента больниц, это на 44 меньше, чем днем ранее. Всего же с болезнью справились 64 406 приморцев.

Скончались от инфекции два человека за сутки, всего же болезнь унесла жизни 1 202 заболевших.

Всего сейчас на лечение находится 6 572 приморца.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привиты 441 206 жителей региона. Это 23,3% от всех проживающих на территории края, при этом надо привить 80% населения, чтобы создать коллективный иммунитет.

Напомним, чтобы мотивировать людей на иммунизацию, сначала региональные власти запустили розыгрыши ценных призов за поставленные прививки от ковида, а затем приняли решение ввести обязательную вакцинацию для работников более 20 отраслей. Полный перечень можно посмотреть здесь.

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