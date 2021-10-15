Во Владивостоке отопление могут дать на следующей неделе из-за низких температур

Из архива КП
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В конце текущей недели Владивосток не подключат к отоплению. – среднесуточная температура была выше восьми градусов тепла. Аналогичная температура, согласно прогнозам, сохранится в ближайшие дни. Отопление же, как пояснили в мэрии города, дадут, когда среднесуточная температура в течение пяти дней останется ниже +8°C. При этом в дальневосточной столице предвещают похолодание уже с пятницы – подключение города к теплу возможно на следующей неделе.
Такое требование к подключению отопления соответствует постановлению Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
- После пяти дней температуры ниже восьми градусов к отоплению начинают подключать учреждения здравоохранения, детские сады и школы, затем тепло появляется в жилых домах. На полный запуск отопления в городе нужно несколько дней, - уточнили в администрации.
Если у медучреждения, школ и детсадов появится нужда в более раннем подключении к отоплению, администрация обещает это сделать.
В отдельных районах Приморского края отопительный сезон уже стартовал. Так, полностью обеспечены теплом соцобъекты в Арсеньеве, Ольгинском, Пожарском и Яковлевском районах, а все жилые дома подключены к отоплению в Ольгинском и Пожарском районах. Всего в крае более 840 котельных, как отмечали в правительстве края.
Напомним, в прошлом году «тепло» во Владивосток поступило 20 октября, в 2019 – в самом конце октября.
Синоптики предвещают в крае довольно резкое похолодание – уже в уикенд во Владивостоке температура ночью составит -2 градуса. В субботу ожидают дожди с осадками, от +4 до +7 градусов днем.
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