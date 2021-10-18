Непристойный рисунок появился прямо на дороге во Владивостоке

Результат «трудов» хулиганов попал на видео Фото: принтскрин видео.

Напротив автобусной остановки «Первая речка», недалеко от дома №76 по Океанскому проспекту, неизвестные нарисовали мужской половой орган прямо на асфальте. Результат поступка хулиганов заснял на видео один из водителей.

Приморцы иронизируют, мол, это новая разметка или направление движения на полосе.

В мэрии корреспонденту «КП – Владивосток» заявили, что «наскальное художество» оперативно было закрашено.

Кстати говоря, отметим, что полноценные граффити, да еще и одобренные администрацией города, выглядят намного интереснее. В конце сентября на пешеходной улице Адмирала Фокина появились изображения дикоросов, рисунок сделали в честь пятого Фестиваля тайги TAIGAFEST. А перед ВЭФ Владивосток украсил целый ряд новых граффити – и все о регионах Дальнего Востока.

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