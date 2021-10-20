«Сухой» фонтан на главной площади Владивостока скоро отключат

Все фонтаны во Владивостоке закроют на зиму. Фото: Андрей ФРОЛОВ.

Зимние каникулы начались у фонтанов во Владивостоке заранее, осенью. 1 октября все фонтаны города, кроме «сухого», расположенного на главной площади, отключили. Специалисты сейчас готовят их к консервации, снимают часть конструкций, чтобы защитить от вандалов и при необходимости отреставрировать.

На «зимовку» отправятся абсолютно все фонтаны города. Речь идет об искусственных источниках на улице Адмирала Фокина, набережной Спортивной гавани, «плавающем» фонтане и водопаде на Университетской набережной, а также фонтан на площади – его отключат последним, в конце октября. А пока разноцветные струи продолжат ежедневно радовать горожан.

– Сейчас закрываем музыкальный фонтан города на Спортивной набережной. Снимаем форсунки, демонтируем насосное оборудование, закрываем чашу деревянным каркасом, а сверху обшиваем профнастилом. В этом году специалисты ВПЭС изготовили новый профнастил для всех фонтанов. Он будет синего цвета. Ранее фонтаны были закрыты оцинковым коробом, который со временем стал ржавым, – поделился главный механик производственного подразделения эксплуатации тепловых сетей МУПВ «ВПЭС» Евгений Демченко.

Пять фонтанов на Арбате и «плавающий» на территории ДВФУ на острове Русский уже подготовили к зиме. Сотрудники ВПЭС отмечают, что за 2021 год они три раза фиксировали вандализм по отношению к городскому имуществу. Так, подростки залили мыльный раствор в малый фонтан на Арбате. А в других двух случаях неизвестные попросту украли форсунки одного из сооружений. Благодаря СМИ неприятные инциденты получили огласку и большой общественный резонанс. Как отмечают представители администрации, после этого подобных происшествий не было.

Полностью подготовить к зиме фонтаны планируется до 24 октября. Исключение составит только светомузыкальный на площади, он проработает до конца месяца. Все оборудование отправится на хранение, где пройдет профилактику и небольшой ремонт. «Зимовать» фонтаны будут до 1 апреля, а следующий запуск по традиции планируется на 1 мая.

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