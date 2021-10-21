Росприроднадзор Приморья возбудил дело по факту завоза в край ядовитых отходов

Сто тонн опасных пестицидов с космодрома «Восточный» уже привезли в Приморье без предупреждения власти. Росприроднадзор возбудил административное дело против компании, у которой хранится груз.

Тысячу тонн отходов из Амурской области планировали захоронить под Красноярском, однако из-за возмущения общества было принято решение перевезти и сжечь ядохимикаты в Надеждинском районе Приморья. Первые сто тонн из 900 уже находятся в крае.

В ведомстве сообщили, что ядохимикаты прибыли в Приморье до того, как чиновники об этом узнали. Сейчас ядовитый груз находится на закрытой площадке ООО «Система», а правительство Приморья добивается того, чтобы контракт на утилизацию признали недействительным.

Росприроднадзор возбудил административное дело и взял пробы из отходов для экспертизы.

Со всеми подробностями можно ознакомиться в этом материале.

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