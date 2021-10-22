Семь дней музыки «Нового света»: джаз готов покорять сердца приморцев

Фото: Приморская краевая филармония

Один из самых известных джазовых фестивалей на Дальнем Востоке России пройдет с 5 по 14 ноября в Приморской краевой филармонии.

В этом году этот Праздник Джаза состоится благодаря поддержке Министерства культуры и архивного дела Приморского края. И, несмотря на ограничительные меры по 50 процентной наполняемости зала, «ХVIII Международный джазовый фестиваль во Владивостоке» состоится в полноценном формате и подарит поклонникам семь дней музыки «Нового света» и незабываемые встречи с музыкантами из России, Франции и США.

5 ноября откроет фестивальную программу известный джазовый вокалист и танцор Стивен Митчелл (США). Он исполнит программу, состоящую из собственных песен и интерпретаций известных джазовых стандартов 30-40 годов прошлого века в сопровождении известного во Владивостоке джазового квартета Ильи Лушникова. Второй день фестиваля представит Cимфоджазовый проект «Symphonic Tales» квартета Сами Тьебо (Франция) и Тихоокеанского симфонического оркестра. Участие французских музыкантов в Фестивале традиционно пройдет при поддержке Французского института в Москве при Посольстве Франции в России, а также при поддержке «Альянс Франсез-Владивосток». 11 ноября состоится концерт Квартета Олега Бутмана, ежегодных участников фестиваля с новой программой «Джазовые портреты The Beatles». Солистом Джазовой программы Эстрадного оркестра филармонии 13 ноября станет финалист 8 сезона популярного Шоу - проекта «Голос» Арсен Мукенди. Завершит фестиваль 14 ноября Дуэт легендарных московских пианистов Дениса Мажукова и народного артиста России Даниила Крамера с программой «Два рояля: JAZZ & Rock-n-Roll».

Приморский джаз на XVIII Международном джазовом фестивале будут представлять 4 команды: известные группы «Jazz Acoustic Project» и «Viadovski Electric Band», молодая команда «Strelki Chesnoka» и Духовой оркестр Уссурийского суворовского военного училища Минобороны России покажут разные интересные программы, в которых прозвучат как всемирно известные джазовые композиции, так и собственные джазовые импровизации.

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