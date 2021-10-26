МЧС Приморья: «Пожар на Некрасовском рынке полностью потушен»

С пожаром боролись пять часов Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Тушение возгорания на Некрасовском рынке завершено. Об этом сообщила пресс-служба краевого МЧС. На участке работали почти 40 пожарных, эвакуировали 70 человек. Никто не пострадал.

В пресс-службе рассказали о возгорании, к работам привлекли 11 единиц спецтехники:

- В ходе разведки было установлено, что огнем охвачена большая часть одноэтажного рынка, произошло обрушение кровли. Приступив к тушению, в 11.28 огнеборцы локализовали пожар, а в 16.43- полностью ликвидировали.

Работы по ликвидации пожара заняли шесть часов. Напомним, что из-за возгорания на дороге у рынка перекрыли автомобильное движение - город был скован пробками.

После инспекции места ЧС глава города Константин Шестаков пообещал, что предпринимателям, которые торговали в сгоревших павильонах, предусмотрят компенсации.

Проверкой инцидента занялась краевая прокуратура.

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