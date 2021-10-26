Пытались выбраться, разбила витрину: очевидцы рассказали с чего начался пожар на Некрасовском рынке

Корреспондент «КП – Владивосток» пообщался с продавцами рынка. Фото: Олеся НОВИКОВА, администрация Владивостока.

Утром весь Владивосток взбудоражила новость – Некрасовский рынок в огне. Пожар быстро разросся, а небо заволокло черным дымом. На место происшествия сразу же выехали сотрудники МЧС, полиции, представители прокуратуры, в том числе и глава городского надзорного органа, мэр Константин Шестаков. Также к торговым площадям на улице Некрасовской, 69, приехал и корреспондент «КП – Владивосток».

Журналисту удалось пообщаться с некоторыми женщинами – работниками разных павильонов.

– В прилавке бытовой химии раздался хлопок, после зазвонила пожарная сигнализация, все начало гореть, мы тут же МЧС вызвали, – рассказывает продавец.

На месте с огнем боролись 39 пожарных. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

– Я сначала думала, что это учебная тревога. Но тут забежал китаец и начал вытаскивать меня, и мы побежали, – делится сотрудница зоомагазина, которая работает на рынке десять лет. Пока пытались выбраться из задымленного помещения, женщина случайно разбила какую-то витрину, но в этот момент было не до таких мелочей – главное, спасти жизнь.

Еще одна сетует – сгорели все шубы. Что теперь будет, неизвестно, как и не понятно, будет ли кто восполнять ущерб. Практика пожара в торговом центре «Максим», когда некоторым предпринимателям пришлось идти в суд, чтобы добиться справедливой компенсации, показала, что это долгий и спорный процесс.

На пожар выехали 11 спецмашин ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. Фото: «КП – Владивосток»

Постиронично и то, что буквально 25 октября все павильонщики заплатили за аренду помещений. И вот сегодня все сгорело – пламя уничтожило, по предварительной информации, 700 квадратных метров. С пожара эвакуировали 70 человек, а спасли – десять.

На месте происшествия работали 39 пожарных, также на ЧП присутствовали мэр, городской прокурор, начальник полиции.

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