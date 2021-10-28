Любителей стрелять по машинам ищет полиция во Владивостоке

Фото: dpscontrol.public

Во Владивостоке жители сообщили в социальных сетях о нескольких случаях выстрелов в транспорт. В первом пострадал пассажирский автобус на улице Котельникова - очевидно, стреляли из огнестрела в стекло. Причины не установлены, однако человек получил травмы. Спустя некоторое время жительница сообщила в соцсети, что в окно в ее машине разбито - предположительно, выстрелом. Это произошло в районе съезда с трассы Седанка-Патрокл. Более того, в сервисах авторемонта женщине сообщили, что она - уже четвертая пострадавшая. В УМВД по Владивостоку подтвердили, что начаты проверки по обеим ситуациям.

- Полицейские проверяют размещенную в ряде СМИ информацию о хулигане, стрелявшем по проезжающим автомобилям из воздушного ружья или рогатки. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и личности гражданина, причастного к инциденту. По результатам проверки будет принято решение в соответствии законодательством РФ, - сообщили в пресс-службе.

Также корреспонденту редакции сообщили, что в полиции пытаются установить личность хулигана, открывшего стрельбу по автобусу.

Сложно предположить, что к обоим инцидентам причастен один и тот же человек, однако это не исключено.

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