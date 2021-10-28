Стали известны даты проведения ВЭФ во Владивостоке в 2022 году

Фото: предоставлено пресс-службой ВЭФ

VII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2022 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. 5 сентября, в стартовый день ВЭФ-2022, состоится II Международный форум по сохранению популяции тигра. Организатор мероприятий – Фонд Росконгресс.

– Восточный экономический форум зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка, направленная на ускоренное развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ВЭФ-2021 состоялся с соблюдением разработанных мер эпидемиологической безопасности, которые позволяют Фонду Росконгресс проводить международные деловые мероприятия на самом высоком уровне. В следующем году ожидаем во Владивостоке представительный состав участников по вопросам глобальной и региональной экономики. Центральным событием стартового дня ВЭФ станет II Международный форум по сохранению популяции тигра. Уверен, что участие лидеров стран, в которых обитают редкие хищники, позволит наметить новые ориентиры и предложить конкретные направления сотрудничества по охране животных, – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Восточный экономический форум – 2021 собрал более четырех тысяч участников из 58 стран. На полях форума было подписано 380 соглашений на сумму порядка трех триллионов рублей.

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