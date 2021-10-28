Объявлены регионы с лучшими экспозициями на «Улице Дальнего Востока»

Церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока» прошла 3 сентября 2021 года на набережной бухты Аякс. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

На заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством заместителя председателя правительства России – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, объявлены три дальневосточных региона, представивших лучшие экспозиции на выставке «Улице Дальнего Востока» в сентябре этого года.

– Экспозиции регионов на «Улице Дальнего Востока» должны показывать участникам и гостям Восточного экономического форума, за что мы любим дальневосточную землю, какие у регионов есть преимущества, по каким направлениям мы ждем инвестиций. На мой взгляд, с каждым новым Форумом, мы все более приближаемся у этой цели. Экспозиции становятся целевыми, понятными и интересными для людей, – отметил Юрий Трутнев.

По результатам работы жюри первое место присуждено Хабаровскому краю.

Жюри отметило проработанность содержания и оформления экспозиции. Для своего павильона край выбрал название «Будущее сегодня». Экспозиция выглядела как микросхема: объекты на ее территории были объединены световыми линиями. «Живые стены» вокруг главного модуля символизировали соединение деятельности человека и природы. Общий вид павильона напоминал экопарк будущего, в котором современные технологии вписаны в местный ландшафт. Внутри павильона были представлены самые современные наработки региона в области высоких технологий. Особую роль в экспозиции отвели социальным программам. Посетители могли узнать подробнее о мерах поддержки населения и увидеть их результаты через истории конкретных людей разных профессии и социальных групп. Интерес гостей павильона вызвала зона «Спорт», где можно было поиграть в хоккей с мячом.

Павильон Хабаровского края. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Второе место получил Забайкальский край с экспозицией, которая проходила под девизом «Забайкалье – сила в людях». Павильон региона был разделен на три зоны: приветственная зона; культура, туризм и природное наследие; инвестиционный потенциал. В приветственной зоне находилась капсула времени, в которой можно было сделать фото на фоне забайкальских пейзажей и достопримечательностей. В зоне культуры, туризма и природы посетители увидели инсталляции, рассказывающие о самых интересных местах региона, а также инфографику о национальных парках и достопримечательностях. Гости смогли принять участие в видеоэкскурсии по региону. В зоне инвестиционного потенциала разместилась инсталляция «Картотека». В ней посетители могли ознакомиться с презентациями инвестиционных проектов, которые реализуются в регионе.

Павильон Забайкальского края. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Третье место члены жюри присудили Еврейской автономной области.

Основой экспозиции ЕАО стал рассказ об инвестиционных проектах региона. Так, посетители могли узнать о создании биомедицинского кластера, высокотехнологичных перерабатывающих предприятий, первом железнодорожном мосте между Россией и Китаем Нижнеленинское – Тунцзян и других проектах. Туристические возможности региона были представлены проектами санаторно-курортного комплекса «Кульдур», 100-летия Волочаевской сопки и «Еврейское местечко».

Павильон Еврейской автономной области. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Вице-премьер вручил призы и грамоты губернаторами регионов-победителей.

Напомним, выставка «Улица Дальнего Востока» традиционно проходит в рамках Восточного экономического форума с участием всех дальневосточных регионов.

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