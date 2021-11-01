Илья Лагутенко выступил на крыше самого высокого здания во Владивостоке

«Мумий Тролль» выступает с песней «Владивосток-2000» на высоте 156 метров Фото: принтскрин видео, telegram-канал Провинциальное телевидение

В рамках youtube-шоу « Город в твоем вкусе» лидер группы «Мумий Тролль», поэт и почетный гражданин Владивостока выступил на крыше первого небоскреба Сибири и Дальнего Востока «Аквамарин» с песней «Владивосток-2000».

«Владивосток-2000» - любимая песня уроженцев приморской столицы, в которой ощущается дух 90-х годов. Именно ее Илья Лагутенко исполнил на высоте 156 метров, стоя на самом большом жилом комплексе Дальнего Востока. За спинами участников группы открывается красивый вид на город.

Но на видео песня сопровождается не только кадрами с крыши. Показаны достопримечательности Владивостока, которые каждый житель или гость города хоть раз, но посетил: маяк Токаревского, фуникулер, Русский мост, набережные.

В комментариях под видео люди поблагодарили группы за возможность полюбоваться любимым городом.

- Спасибо большое, приятно было посмотреть на любимых музыкантов, немного виртуально прогуляться по Владивостоку, два года там не была. Ждем новых встреч!, - пишут фанаты группы.

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