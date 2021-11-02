Во Владивостоке горело заброшенное здание на Калинина

Фото: принтскрин видео. @irecommend_vdk

Во Владивостоке еще один день отметился очередным пожаром - на улице Калинина. На этот раз загорелось заброшенное здание. К счастью, пожарные прибыли на место всего за четыре минуты и за час ликвидировали возгорание полностью. Пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Приморья, разведка установила, что открытым пламенем горят кровля и обшивка заброшенного здания. В 16:25 пожар локализовали, а 16:55 ликвидировали открытое горение. Огнем было охвачено 70 квадратных метров, для тушения площади привлекли 21 человека личного состава и четыре единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС Приморья

Видеозаписи клубов дыма облетели социальные сети. Жители пишут в комментариях, что начинают верить в конспирологию. Стоит отметить, после трагедии на Некрасовском рынке частота крупных пожаров во Владивостоке возросла. Пару дней назад горел завод Радиоприбор.

Подкопченный завод: во Владивостоке Радиоприбор оказался в дыму

К месту происшествия на Радиоприборе в столице Приморья стягиваются пожарные расчеты (подробнее..)

Семь часов в огне: что известно о пожаре на Некрасовском рынке во Владивостоке

Хроника событий пожара на Некрасовском рынке во Владивостоке 26 октября (подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03