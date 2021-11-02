47 придомовых территорий во Владивостоке преобразились благодаря программе «1000 дворов»

Ремонт прошел в десятках дворов. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

В столице Приморья завершился масштабный ремонт по программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа», более известной как «1000 дворов». Благодаря полюбившейся многим программе, которая дает возможность сделать придомовые территории максимально удобными и многофункциональными, в этом году отремонтировано 47 дворов. Специалисты получили огромный отклик от местных жителей и уже составили списки для благоустройства на следующий год.

В этом году жители 34 дворов подали заявку на асфальтированное придомовых территорий, на данный момент работы уже завершены. В девяти дворах горожане проголосовали за обустройство детских площадок, а еще по четырем адресам рабочие смонтировали новые спортивные комплексы. Так, большое спортивное поле уже радует жителей Семеновской, 34. Спортивные объекты также установили на Борисенко, 100, Беляева, 7 и Часовитина, 3.

Многие территории уже преобразились. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Новые горки и современные качели появились на радость детям и их родителям по целому ряду адресов. Речь идет о Шошина, 17а, Лермонтова, 77, Окатовой, 11, Успенского, 108, Добровольского, 35, Нейбута, 27, Днепровской, 26, Ильичева, 3, и Верхнепортовой, 76а.

Как рассказали специалисты администрации Владивостока, многие собственники квартир провели собрания и проголосовали за асфальтирование дворов. Проезды уже отремонтировали на проспекте 100-летия Владивостока, 126, 82, 159б, ул. Анны Щетининой, 25, Борисенко, 104а, Гамарника, 22, Дальзаводской, 2, Днепровской, 32, Жигура, 52, Иртышской, 42, Калинина, 279а, 57, Марины Расковой, 7, Махалина, 3а, Надибаидзе, 28, Никифорова, 57, Русской, 59 корпус 3, Сафонова, 6, Светланской, 191, Фирсова, 2, Шилкинской, 13, Бородинской, 13, Днепровской, 2а, Нейбута, 12, 57, Полярной, 1 корпус 1, Рылеева, 8, Сабанеева, 15, Пушкинской, 23, Адмирала Кузнецова, 74, Зеленой, 1 (о. Русский), Черемуховой, 28, Пологой, 28, Шепеткова, 18 выбрали новый асфальт.

Горожане часто голосуют именно за асфальтирование проездов. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Специалисты управления содержания жилищного фонда мэрии Владивостока отмечают, что уже сформирована программа ремонта на будущий год. Прием заявок был на протяжение мая, за это время поступило больше 500 предложений от УК, которые представляют интересы жильцов. В большинстве случаев горожане надеются с помощью программы «1000 дворов» заасфальтировать придомовые территории. Многие также голосуют за обустройство детских площадок, на третьем месте – спортивные объекты. Эксперты изучили просьбы, провели обследование территорий и отобрали на следующий год 80 адресов.

– Долгие годы во Владивостоке не проводилось никакой работы по ремонту дворов. Были сотни жалоб и обращений. Муниципалитет давал стандартный совет всем – работайте со своей управляющей компанией, изыскивайте средства. Но очевидно, что ремонт двора – очень затратное мероприятие. И не все дома в состоянии оплатить установку детской площадки, а тем более асфальтирование. Программа по ремонту дворов, созданная по решению губернатора Приморья, – это отличная возможность привести в порядок свою придомовую территорию. За три года ее реализации во Владивостоке удалось отремонтировать шестую часть всех дворов. Это внушает надежду, что через несколько лет жители каждого дома смогут гордиться своим двором, – отметил заместитель главы администрации Тарас Фищук.

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