Власти Приморья рассказали, кому нельзя ставить «Спутник Лайт»

Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Увеличение темпов вакцинации из-за ковидных ограничений вызвало повышенный спрос на самую «быструю» вакцину – «Спутник Лайт». Минздрав Приморья напоминает, кому вакцина показана, а кому лучше получить иммунитет двухкомпонентной прививкой.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в новом приказе Минздрава РФ только две категории людей, которым нужно выбирать «Спутник Лайт». Так, это те, кто переболел ковидом, те, кто уже поставил прививку более шести месяцев назад. Исключение составляют люди, работающие вахтами или планирующие отъезд.

- В предыдущей версии методических рекомендаций вакцина «Спутник Лайт» была рекомендована тем, кому необходимо достичь быстрого иммунитета, - пояснили в пресс-службе. Речь идет, в первую очередь, о пожилых людях.

В Приморье привиты уже 541 832 человека, за последние сутки край поставил рекорд по количеству вакцинированных за день. При этом заболевание не думает отступать: за 2 ноября коронавирусом заболели 303 человека. Это абсолютный «антирекорд» для Приморья.

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